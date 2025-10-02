Colo Colo ya no piensa sólo en el cierre de temporada. Mientras Fernando Ortiz busca la clasificación internacional que lo mantenga en la banca, en Macul ya se toman decisiones fuertes respecto al futuro del plantel.

El primer rumor de salida fue la de Mauricio Isla, pero el Huaso no será el único que se despida. Desde el Monumental ya avisan que tres jugadores más no seguirán en 2026, en un movimiento que confirma el inicio de una renovación profunda tras un año marcado por la irregularidad.

✂️ Colo Colo y las tres bajas para 2026

Según adelantó el periodista Nicolás Ramírez de ESPN Chile, Emiliano Amor no seguirá vistiendo la camiseta alba. A su nombre se suma Sebastián Vegas, quien deberá regresar a Monterrey luego de cumplir su préstamo.

El caso de Alexander Oroz genera más dudas: el extremo termina contrato y, pese a que ha tenido buenas presentaciones en los pocos minutos que ha disputado, las constantes lesiones inclinan la balanza hacia su salida. La dirigencia analiza si retener parte de su pase o dejarlo partir definitivamente.

⚽ El Cacique se enfoca en lo inmediato

Aunque la reestructuración ya está en marcha, Colo Colo tiene la mirada puesta en lo que resta de 2025. Antes de retomar el torneo, jugará un amistoso ante Deportes Puerto Montt el 8 de octubre a las 20:00 horas, buscando probar alternativas y darle rodaje a quienes podrían ser protagonistas en la nueva era.

El Monumental se prepara para cambios importantes: un plantel renovado, un técnico que busca respaldo y un 2026 que podría marcar el inicio de un ciclo distinto en el Cacique, tras un pésimo año en su centenario.