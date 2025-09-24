Colo Colo tendrá un nuevo desafío en el arranque de Fernando Ortiz como DT este viernes 26 de septiembre, cuando reciban a Deportes Iquique en un duelo pendiente del Campeonato Nacional 2025, escenario en el que el Cacique tiene la necesidad de volver a sumar de a tres puntos para no perder la esperanza de cazar un cupo a copas internacionales.

Eso sí, la planificación de Ortiz con los albos para medirse al elenco iquiqueño no ha sido nada fácil, y es que el Tano lamenta seis bajas para este compromiso, motivo que lo ha obligado a buscar soluciones incluso en la cantera, donde ya apareció otro nombre que atrae el interés del estratega argentino en un puesto fundamental del equipo.

⚽ Fernando Ortiz sigue barajando alternativas en los juveniles de Colo Colo

La lista de bajas en Colo Colo es amplia para su más próximo reto en el Campeonato, teniendo las ausencias de Alan Saldivia, Sebastián Vegas, Esteban Pavez, Javier Correa, Alexander Oroz y Óscar Opazo. Justamente, la baja del Torta es una de las más considerables para el Cacique ya que el lateral derecho se perderá lo que resta de temporada por una meniscectomía.

Dicha situación provocó que Ortiz buscara otra alternativa para pelear el puesto de lateral derecho con Mauricio Isla, y el nombre que asomó como opción para aquella disputa es la del juvenil Víctor Campos, habitual en esa posición con la sub 20 de Colo Colo, y que incluso viene de marcar un doblete a U de Chile en el Torneo Proyección.

Según lo consignado por Dale Albo, Campos ha llamado la atención del cuerpo técnico que comanda el Tano a sabiendas que ya tuvo su debut con el primer equipo en uno de los amistosos con Real Valladolid semanas atrás, lo que le ha hecho sumar puntos para poder ser considerado como competencia del Huaso Isla por la banda derecha.

Víctor Campos ya gozó de una titularidad con el primer equipo/ © Photosport

👍 Ortiz ya ha dejado en claro que confía en la cantera alba

Esto con Víctor Campos y la oportunidad que puede tener en Colo Colo no es extraño, teniendo en cuenta que Fernando Ortiz ya ha avisado de su intención de trabajar con todo lo que tenga a disposición.

“Hay un plantel riquísimo en todo sentido, jugadores de experiencia y juventud que hacen un mix importante. Por eso tomamos la decisión de venir con mi cuerpo técnico”, manifestó el ex América y Monterrey en su llegada a Pedrero.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Iquique?

El duelo de Colo Colo vs Iquique se llevará a cabo este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Monumental.

Streaming: HBO Max

Fecha: Viernes 26 de septiembre

Hora: 19:00 horas

Estadio: Monumental

TV: TNT Sports

