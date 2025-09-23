Colo Colo enfrenta este viernes a Deportes Iquique en el estadio Monumental en un duelo pendiente de la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2025, el que necesita ganar sí o sí para mantenerse en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana.

Los Albos tienen 6 bajas para este compromiso, las que deberá sortear el entrenador Fernando Ortiz para no sumar su segunda caída en su arribo al Cacique.

❌ Las 6 bajas de Colo Colo para el duelo clave ante Iquique

Estas son las bajas que tiene Colo Colo para el duelo con Iquique:

Alan Saldivia : Operado por una pubalgia

: Operado por una pubalgia Sebastián Vegas : Expulsado en la Supercopa ante U de Chile

: Expulsado en la Supercopa ante U de Chile Oscar Opazo : Operado por un problema en la rodilla

: Operado por un problema en la rodilla Esteban Pavez : Acumulación de tarjetas amarillas

: Acumulación de tarjetas amarillas Alexander Oroz : Operado en una zona de varios desgarros

: Operado en una zona de varios desgarros Javier Correa: Desgarrado

🔄 Los reemplazantes de las bajas de Colo Colo

En la zona de defensa central hay dos bajas en Colo Colo, por lo que se espera que Emiliano Amor vuelva a la titularidad para acompañar a Jonathan Villagra, quien se ganó el puesto en las últimas jornadas.

En la zona de lateral derecho se mantendrá Mauricio Isla, mientras que en el mediocampo seguramente habrá acción para Arturo Vidal y Vicente Pizarro.

En la zona de delanteros, Oroz no es titular recurrente, pero Correa sí: en ese caso está la más probable opción de Salomón Rodríguez, aunque no se descarta 100 por ciento al juvenil Jellal Astudillo de 18 años.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Iquique?

El duelo de Colo Colo vs Iquique se llevará a cabo este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Monumental.

Fecha: Viernes 26 de septiembre

Hora: 19:00 horas

Estadio: Monumental

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

