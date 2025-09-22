Con el Campeonato Nacional detenido por el Mundial Sub 20, Colo Colo no quiere perder ritmo competitivo. Por eso, los albos ya confirmaron que tendrán dos encuentros amistosos en el sur de Chile, donde se medirán ante rivales de la Primera B y la Segunda División Profesional.

Incredible views from the southernmost city a FIFA trophy has ever visited as the #U20WC trophy stopped by, ahead of @laroja hosting this year’s tournament – which kicks off on 27 September! 🏆 pic.twitter.com/MN3CGp7sSR — FIFA (@FIFAcom) September 6, 2025

❓¿Qué partidos amistosos jugará Colo Colo en el receso del torneo?

Según informó Radio ADN la agenda de Colo Colo contempla un viaje a la Región de La Araucanía en los primeros días de octubre. Allí se enfrentará a Deportes Temuco, equipo que actualmente milita en la Primera B.

Posteriormente, el 8 de octubre, el cuadro popular tendrá otro examen de preparación contra Deportes Puerto Montt, elenco que compite en la Segunda División Profesional, equivalente a la tercera categoría del fútbol chileno.

🗓️ ¿Cuándo vuelve Colo Colo a jugar por el Campeonato Nacional?

Antes de estos amistosos, Colo Colo deberá ponerse al día en el torneo local. Este viernes recibirá en el Estadio Monumental a Deportes Iquique, en duelo pendiente por la fecha 23 del campeonato.

Este partido será clave para que el Cacique siga en la pelea por lugares internacionales y llegue con confianza a los duelos de preparación durante el receso.

🔥 Colo Colo busca ritmo y consolidación con estos duelos

El cuerpo técnico de Fernando Ortiz pretende que estos partidos sirvan para dar minutos a jugadores que no han tenido tanta continuidad y, a la vez, mantener la intensidad del equipo titular.

Además, los choques contra Temuco y Puerto Montt permitirán al plantel probar alternativas tácticas antes del reinicio oficial del campeonato.

