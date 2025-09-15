Deportes Temuco arrastra ocho partidos sin ganar y ocupa el 12° lugar con 28 puntos, a siete unidades de San Luis de Quillota, último clasificado a la liguilla. Esteban Valencia no resistió la presión tras el 2-0 ante Magallanes y puso su cargo a disposición: “los resultados mandan”.

Marcelo Salas, presidente y gran símbolo del club, respondió con una medida de impacto. Tras evaluar opciones, se decantó por un referente con ADN albiverde: Arturo Sanhueza, excapitán campeón en el ascenso 2016 y otrora figura de Colo Colo.

⚽Arturo Sanhueza regresa al Pije

El Rey Arturo asumirá su primera experiencia como DT profesional. “Rechacé otras ofertas porque mi sueño era comenzar aquí”, declaró Sanhueza, quien fue pieza clave en el resurgir de Temuco y líder indiscutido en el mediocampo. Ahora, su misión es trasladar esa garra y liderazgo a la banca.

Su debut oficial será el domingo 5 de octubre contra Rangers de Talca en el Germán Becker. Con 11 fechas por delante, cada punto será de vida o muerte en la lucha por la liguilla de ascenso.