Los malos resultados siguen generando estragos en el fútbol chileno. Esto porque a la larga lista de entrenadores que han dejado su cargo a lo largo de la temporada se podría sumar uno más en las próximas horas.

Se trata de un entrenador de la Primera B que en las últimas horas recibió una dolorosa derrota, la cual alejó al equipo de sus pretenciones de alcanzar la liguilla.

😮 Entrenador de la Primera B con las horas contadas

El DT en cuestión es Esteban Valencia de Deportes Temuco, quien luego de caer por 2-0 ante Magallanes por la Fecha 25 del Ascenso, puso su cargo a disposición. “Estamos conversando lo que se va a hacer estos días, en reunión con Marcelo (Salas), con Raúl (Jelves), con Roberto (Rojas) que son las cabezas de lo que es el club y no tengo duda de que se va a tomar la mejor decisión”, señaló.

“Si esa decisión conlleva que yo tenga que salir de este lugar y volver a mi rol, no tengo dudas que uno siempre la va a respetar”, agregó.

Por último, al ser consultado por su continuidad, aclaró que “mi cargo está a disposición, yo soy un empleado del club, soy feliz con el trabajo que hago día a día, pero entiendo, los resultados mandan. Llevamos siete partidos donde no hemos podido ganar, es mucho para un equipo como Temuco”, sentenció.

🗣️ Marcelo Salas y el presente de Temuco

Por otra parte, el presidente de Deportes Temuco, Marcelo Salas, confirmó que la salida de Valencia de la banca es inminente. “Más tarde tendremos que darle vuelta a varias cosas, esperamos que sea todo para mejor, o sea, que si llega alguien nuevo al club le saque rendimiento a los jugadores y podamos en las últimas fechas que nos quedan”, indicó.

“Sin duda creemos y en lo personal creo que tiene que haber un cambio (…) hay un par de nombres que creo que podrían ayudarnos en este momento y un par de llamadas quizá más tarde para ver la disponibilidad de ellos para asumir en este momento”, concluyó.