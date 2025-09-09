Deportes Temuco ha enfrentado una irregular temporada en la Primera B. El Pije acumula siete partidos sin ganar y se mantiene en el undécimo puesto del Ascenso, lo que mantiene inquieto a sus hinchas.

Por si fuera poco, los de La Araucanía sumó un nuevo problema, puesto que su presidente, Marcelo Salas, se vio envuelto en una polémica con los árbitros en el último partido del equipo.

😱 Marcelo Salas explota contra el arbitraje en la Primera B

El Matador, que ha exigido a la ANFP el uso del VAR en la Primera B, protagonizó un controversial momento el pasado fin de semana en el empate de su equipo por 2-2 ante Deportes Copiapó.

Todo ocurrió luego que el árbitro Diego Flores expulsara al defensor Vicente Lavín, acción que desató la furia del exgoleador.

😨 Árbitro consignó insultos de Marcelo Salas

El juez consignó en su informe que “al minuto 45+5 ingresa al sector del cuarto árbitro (Juan Sepúlveda) tanto Marcelo Salas como Roberto Rojas (gerente deportivo), manifestando su descontento por una tarjeta roja exhibida al jugador Nº20 ”.

“El 4to árbitro les comunica que no podían estar ahí debido a que no se encontraban inscritos en la planilla de partido, por lo cual el Sr. José Marcelo Salas le responde ‘soy el presidente, sí puedo estar acá’. Posteriormente, el Sr. Salas hace un gesto a la cámara de TV y le dice al 4to árbitro ‘increíble, informa todo, ahueonao’”, sentenció.

