La temporada 2025 quedará grabada como una de las más amargas en la historia de Colo Colo. En el año de su centenario, el Cacique no levantará títulos y su clasificación a torneos internacionales, por ahora, está lejos de ser una realidad. Además, la reciente derrota por 3-0 ante la U en la Supercopa fue un golpe que desnudó aún más el terrible año de los albos.

Con el equipo estancado y la hinchada desencantada, un solo nombre se alza como luz en la tormenta: Lucas Cepeda. El zurdo no sólo es el mejor del plantel, sino que acaba de romper un registro que ilusiona a los albos.

🔥 El valor de mercado de Lucas Cepeda sube a un récord histórico

El formado en Santiago Wanderers alcanzó su máximo valor en el portal Transfermarkt, siendo tasado en 3.5 millones de euros. Un salto de un millón respecto a la última actualización, que confirma lo que ya veían los hinchas: Cepeda puede traerle grandes réditos al club.

Aunque en la última ventana no pudo dar el salto al extranjero, su progresión lo acerca a ese sueño y deja abierta la puerta a una transferencia que podría significar ingresos millonarios para Blanco y Negro, aunque también significaría perder al mejor jugador del plantel.

Lucas Cepeda fue el más destacado de Colo Colo en la dura derrota de la Supercopa / ©Photosport.

⚽ Un oasis en medio del desierto albo

La paradoja es clara: mientras el club atraviesa uno de sus años más oscuros, Cepeda vive su mejor momento. Su alza de valor no sólo enciende la esperanza de un futuro traspaso, también le da al hincha un motivo para sentir orgullo en un plantel golpeado por la irregularidad y los malos resultados.

Colo Colo intentará sostener esa pequeña llama de ilusión este viernes 26 de septiembre, cuando reciba a Deportes Iquique en el Monumental, en un partido clave por el Campeonato Nacional.