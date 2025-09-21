El ambiente en el Monumental tuvo momentos de fuerte tensión durante el paso de Jorge Almirón como técnico de Colo Colo. Así lo confesó Jorge Martínez, expreparador de arqueros del Cacique, quien rompió el silencio y relató cómo fue su salida del club, marcada por desencuentros internos, decisiones polémicas y una relación que se deterioró hasta no dirigirse la palabra.

En conversación con La Tercera, Martínez aseguró que todo se volvió incómodo en sus últimos meses, al punto de sentirse desplazado en su propio lugar de trabajo. A pesar de haber continuado en el plantel tras la salida de Gustavo Quinteros, su experiencia con Almirón terminó en un quiebre sin retorno.

⚽ Jorge Martínez y el cambio de actitud de Jorge Almirón

Uno de los puntos más llamativos de su testimonio fue el momento en que el DT argentino renovó su contrato. Según Martínez, desde ese instante notó un giro radical en su trato hacia el cuerpo técnico y los jugadores.

“Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud. Llegó de otra forma, tomó otra postura. Se transformó en un líder más autoritario y menos democrático. Eso le hizo mal a la institución”, señaló.

El preparador de arqueros incluso relató que en varios partidos fue relegado a la tribuna, decisión que consideró más personal que técnica. “Me pidió disculpas, volví a la banca contra Racing, pero después me volvió a enviar a la tribuna. Era desgastante”, agregó.

Martínez junto a los arqueros de Colo Colo / ©Instagram Jorge Martínez.

🔥 Un quiebre doloroso en el Monumental

Martínez también reconoció que su relación con parte del cuerpo técnico fue cada vez más fría. Llegaba a las concentraciones y sentía que lo ignoraban, una experiencia que comparó con vivir bajo un “vacío laboral” que rozaba lo insostenible. “Era como para aplicar la Ley Karin, porque uno sentía que no lo querían ahí”, confesó.

A pesar de los problemas, el expreparador destacó que siempre mantuvo una buena relación con el plantel. Además, defendió su exigencia en el trabajo con arqueros como Brayan Cortés y Fernando De Paul, a quienes entrenó durante años, incluso de manera particular.

Hoy, ya fuera de Colo Colo, Martínez impulsa una academia de formación de arqueros junto a Felipe Tapia, pero no esconde su deseo de regresar algún día al club de sus amores. “Uno siempre quiere volver a Colo Colo. Me duele cómo terminó todo, pero sigo soñando con aportar”, cerró.