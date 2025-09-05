Ya han pasado unas semanas desde que se concretó la salida de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo, y luego de haber guardado silencio respecto a esto, el entrenador argentino alzó la voz e hizo un repaso de su estadía en el elenco Popular.

Almirón habló con DeporTV y se refirió a cómo fue su paso por los albos y la valoración que tiene en su carrera como DT, destacando sobre todo el 2024 que vivió junto a la escuadra de Macul.

¡Gracias Jorge Almiron!



Agradecemos el profesionalismo y compromiso demostrado durante su gestión, etapa en la que el club alcanzó la estrella 34 y la Supercopa 2024.



Le deseamos éxito en sus futuros desafíos profesionales.

🔘 Almirón no escatimó en elogios al recordar a Colo Colo

Sobre el periodo que tuvo con el Cacique este último año y medio, Jorge Almirón llenó de elogios primero al club y resaltó la relevancia que tiene para el fútbol chileno.

“Colo Colo es un equipo grande y se le debe todo el respeto y atención a ese club”, expresó el estratega trasandino sobre los albos.

“El año pasado fue muy bueno”, recordó sobre los títulos que conquistó en 2024, el del Campeonato Nacional y la Supercopa.

Jorge Almirón estuvo poco más de 1 año y medio en Colo Colo/ © Photosport

⁉️ ¿Qué viene para Almirón en su carrera?

Respecto al camino que quiere seguir tras pasar por Colo Colo, Almirón declaró que: “me gustaría dirigir en Argentina. No voy a nombrar equipos, porque hay gente trabajando, que lo está haciendo bien. Ahora me voy unos días a España”.

⚽️ ¿Cuándo dejó Almirón la banca de Colo Colo?

La salida de Jorge Almirón de Colo Colo se concretó tras la estrepitosa derrota que sufrió el Cacique ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, el pasado 16 de agosto.