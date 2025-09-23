Colo Colo volverá a la acción este viernes en el que será el primer partido de Fernando Ortiz en el Campeonato Nacional. Los albos quieren olvidar el duro revés sufrido en la Supercopa y ya están enfocados en su próximo duelo del torneo frente a Deportes Iquique.

En la antesala del compromiso frente a los Dragones Celestes, el defensor del Cacique, Jonathan Villagra, le dio un respiro al equipo que llega con algunas bajas al partido correspondiente a la Fecha 23.

😮‍💨 Ortiz recibe una buena noticia en Colo Colo

El defensor sufrió un duro golpe en la cabeza en el pasado Superclásico ante Universidad de Chile, el cual lo obligó a abandonar el campo de juego. Sin embargo, el propio jugador confesó estar en condiciones para jugar ante Iquique.

“En el momento fue muy duro, tuve que salir por las circunstancias que traía el golpe. Me sentía mal, fuimos a ver al médico y se descartó algo más grave. Hoy en día ya estoy bien y apto para jugar el fin de semana”, dijo en conferencia de prensa.

⚽ Villagra y los objetivos de Colo Colo

Por otro lado, Jonathan Villagra se refirió a los objetivos del equipo para lo que queda de temporada. “Nosotros somos Colo Colo y nuestro objetivo a principio de año fue pelear arriba y salir campeones. Lamentablemente, este año nos ha costado un poco y no se nos han dado muchas cosas”, indicó.

“Hoy en la posición que estamos tenemos que tratar de pelear para llegar lo más alto, que es tratar de meternos a una copa internacional”, sentenció.

