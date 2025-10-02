Colo Colo logró su primera victoria bajo el mando de Fernando Ortiz el pasado viernes en un duelo pendiente con Deportes Iquique, resultado que los mantuvo cerca de la zona de clasificación a copas internacionales para la próxima temporada y que es el gran objetivo que le va quedando a los albos en un opaco 2025.

El primer objetivo que tiene el Cacique desde la reciente llegada del Tano Ortiz es asegurar un lugar ya sea en Copa Sudamericana o Libertadores para el próximo año, pero a la par el DT argentino empieza a tomar decisiones que tienen que ver con el rearmado del plantel, por lo que en las últimas horas trascendió que habría un primer cortado en dicha planificación.

Justamente, uno de los temas de los cuales se empieza a hablar en Colo Colo son las movidas que tendría el plantel para la próxima temporada, en la cual es muy seguro que Ortiz continue si cumple con meter al Popular en una copa internacional.

Por ello, es que en información que consignó Radio ADN, es prácticamente un hecho que Mauricio Isla será una de las salidas que habrá en Pedrero con miras al futuro, teniendo en cuenta que su contrato finaliza a fines de este 2025 y que no entraría en los planes del entrenador trasandino, por lo que una renovación parece difícil o imposible de llevarse a cabo.

Es más, en las últimas horas el citado medio también apuntó que Colo Colo tendría justamente un nombre en carpeta para reforzar el puesto de lateral derecho, Jorge Espejo, quien actualmente se encuentra en Audax Italiano cedido desde Cobreloa.

Otro factor que da por casi un hecho la salida de Isla es el alto sueldo que cobra en Colo Colo. El Huaso recibe alrededor de 35 millones de pesos mensuales, encontrándose entre los salarios más altos del plantel, por lo que un adiós de Macul alivianaría la carga económica del club.

Mauricio Isla llegó a mediados de 2024 a Colo Colo y desde ahí se adueñó del puesto de lateral derecho.

Partidos jugados: 45

Partidos como titular: 42

Goles: 2

Asistencias: 1

Minutos jugados: 3.648′

