El calendario del fútbol vive una jornada trascendental para el futuro copero de Colo Colo. Mientras el Campeonato Nacional se encuentra en pausa por el Mundial Sub 20, la Copa Chile pone en escena un duelo que podría cambiar por completo el panorama del Cacique para la temporada 2026.

Los albos observan con especial interés el compromiso entre Audax Italiano y Huachipato, conscientes que sus aspiraciones internacionales podrían definirse en cancha ajena. Con 34 puntos en la tabla de posiciones, el equipo de Fernando Ortiz marcha en el octavo lugar del torneo nacional, ubicación que actualmente los deja fuera de toda competencia continental.

⚽ Audax puede ser la llave salvadora para Colo Colo

La matemática es clara y esperanzadora para los hinchas albos. Tal como lo explica DaleAlbo, si los itálicos logran convertirse en finalistas de la Copa Chile, y posteriormente levantan el trofeo, provocarían un efecto dominó que beneficiaría directamente al Cacique.

El sistema actual de clasificación establece que el campeón de Copa Chile obtiene el cupo Chile 4 para la Copa Libertadores. Sin embargo, Audax Italiano actualmente se encuentra en zona de clasificación directa a torneos internacionales por su ubicación en la tabla del torneo. Esta situación generaría que el cupo disponible del certamen copero lo ocupe el finalista perdedor.

Aquí radica la oportunidad dorada para Colo Colo. Si tanto Deportes Limache como La Serena, los otros semifinalistas del torneo, mantienen su precaria situación en la tabla de posiciones y alguno de ellos pierde la categoría, no podrían participar en competencias internacionales. Este escenario haría correr automáticamente la lista de clasificados, transformando los puestos del cuarto al séptimo en quinto al octavo para la Copa Sudamericana.

Copa – 2025 semifinales Audax Italiano Sin Comenzar Huachipato Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos AUD 4 – 3 HUA 26/05/2025 HUA 2 – 0 AUD 20/10/2024 HUA 0 – 1 AUD 20/05/2024 HUA 2 – 0 AUD 08/12/2023 HUA 0 – 1 AUD 19/05/2023

🎯El antecedente que ilusiona al mundo albo

El precedente existe y alimenta las esperanzas de Colo Colo. En 2023, una situación similar benefició a los albos cuando ganaron la Copa Chile ocupando el tercer lugar de la tabla. Magallanes, finalista de aquella edición, ya había perdido la categoría, provocando que la lista corriera hasta el octavo puesto y Unión La Calera fuera el gran beneficiado al clasificar a la Sudamericana.

La realidad del presente obliga a sacar la calculadora en Macul. Pese al contundente triunfo por 4-0 sobre Deportes Iquique en el debut de Ortiz, los números son implacables: Colo Colo necesita ayuda externa para cumplir con el objetivo mínimo de clasificar a copas internacionales.