Chile jugará su segundo partido del Grupo A de la Copa Mundial Sub 20 frente a Japón, ambos equipos son los líderes del grupo.

En su primer partido, los nipones sorprendieron por su orden táctico y su gran estado físico, lo que les permitió arroyar a Egipto.

Chile, por su parte, sufrió para derrotar a Nueva Zelanda y no tuvo el desempeño esperado. Pero contó con más de 45 mil personas apoyándolos en todo momento.

La Roja y Japón tienen 3 unidades, por lo que el ganador de este partido podría asegurar su lugar en los octavos de final del Mundial.

⏰ Chile vs Japón EN VIVO por el Mundial Sub 20

–

🇨🇱 ¿Qué canal transmite EN VIVO Chile vs Japón por el Mundial Sub 20?

Los partidos de Chile en el Mundial Sub 20 irán por TV abierta en la señal de Chilevisión. También puedes encontrar alternativas en plataformas de streaming y TV de pago.

💻 TV Abierta: Chilevisión

📲 Streaming web: Chilevision.cl y MICHV

📺 TV de Pago: DSports (610 / 1610 HD, DirecTV)

📡 Streaming: DGO (plataforma oficial de DIRECTV)

🌍 Streaming internacional: Amazon Prime Video (EN VIVO) y Disney+ (México y Centroamérica)

También puedes seguir todas las alternativas de este duelo, completamente gratis, en la cobertura de Al Aire Libre.

🕒 ¿A qué hora juega Chile vs Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20?

📆 Sábado 27 de septiembre de 2025

⏰ 20:00 horas en Chile (00:00 GMT)

🏟 Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

📡 ¿Dónde ver Chile vs Japón online por streaming?

El segundo partido de la Roja Sub 20 de Nicolás Córdova se podrá ver en las siguientes plataformas:

Amazon Prime Video (con transmisión en Chile y Latinoamérica)

DGO (DirecTV)

Chilevisión Web (chilevision.cl o la app MICHV)

👉 Recuerda que DGO ofrece días de prueba gratis para nuevos usuarios.

📺 ¿Dónde ver Chile vs Japón por DirecTV?

El partido entre Chile y Japón se transmitirá en vivo por DSports, señal disponible en DirecTV en Chile y toda la región.

👉 Canales de DSports:

DirecTV: 610 (SD) / 1610 (HD)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Chile vs Japón?

El segundo partido de Chile en el Grupo A del Mundial Sub 20 estará disponible en Chilevisión (TV abierta) y en chilevision.cl (streaming), por lo que podrás seguirlo sin costo. Además, en Al Aire Libre tendrás la cobertura EN VIVO con goles, incidencias, estadísticas y análisis minuto a minuto desde el Nacional.

Si decides contratar DGO, recuerda que la plataforma tiene 7 días de contenido gratuito para sus nuevos usuarios. Si ya eres cliente, podrás disfrutar de todos los partidos del Mundial sin costo adicional.

🔴Formación de Chile vs Japón

Luego el debut frente a Nueva Zelanda, Nicolás Córdova solo tiene una interrogante en la ofensiva y es que aún no se decide entre Vicente Álvarez y Francisco Marchant.

XI de la Roja: Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Matías Pérez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Agustín Arce, Lautaro Millán, Vicente Álvarez (Francsco Marchant), Rossel y Emiliano Ramos.

🔵Formación de Japón vs Chile

El DT japonés, Yuzo Funakoshi, sabe que su equipo está un escalón por sobre Chile y repetirá la formación que le dio una lección a Egipto, con la finalidad de asegurar s paso a octavos de final.

XI de Japón: Alexandre Pisano; Rei Umeki, Keita Kosugi, Kazunari Kita y Rion Ichihara; Yuto Ozeki, Ryunosuke Sato, Shunsuke Saito y Katsuma Fuse; Hisatsugu Ishii y Soma Kanda.