Lautaro Millán fue otra de las figuras de Chile en su estreno ganador en el Mundial Sub 20: el jugador nacido en Argentina, pero de papá chileno, anotó el primer gol de la noche en el 2-1 de La Roja sobre Nueva Zelanda.

Millán, que juega en Independiente, valoró el llamado de nuestro país y, además, dejó una promesa para lo que resta de la Copa del Mundo, demostrando la ambición que hay en el plantel de Nicolás Córdova.

😍 La promesa de Lautaro Millán con La Roja en el Mundial Sub 20

Millán habló con la prensa tras el compromiso: “Nunca bajamos los brazos, siempre fuimos para adelante y como trabajamos la semana y por suerte hicimos el gol”.

Además, habló del recibimiento que le dieron: ““Muy bien. Desde el primer día me recibieron de la mejor manera. Ese club también te ayuda para la adaptación, así que bueno, por eso estoy acá también”.

Después entregó la promesa: “Una sensación muy linda. Me apoyaron mucho también acá. Como dije, con mis compañeros, Nico Córdova, que se interesó mucho en mí. Y bueno, ahora darle la confianza que ellos me dieron, así salgamos de este Mundial. Ojalá que lo podamos ganar”.

