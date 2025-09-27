Chile se estrena este sábado en el Mundial sub 20 que se realiza en nuestro país, y en un luchado partido ante Nueva Zelanda por el Grupo A cayó el primer gol del seleccionado nacional que pudo descomprimir la tensión en las tribunas del Estadio Nacional.

El cero se pudo romper en el coloso de Ñuñoa luego de un trabado primer tiempo y llegó en los pies de un inesperado héroe, el atacante nacionalizado chileno Lautaro Millán.

⚽ El ímpetu de La Rojita permitió el primer gol chileno en el Mundial sub 20

Aunque en los primeros 45 minutos de este encuentro con los neozelandeses hubo poco peligro en materia ofensiva, el complemento tuvo un mayor ímpetu en la escuadra que dirige Nicolás Córdova, lo que permitió la apertura de la cuenta.

Fue al minuto 54′ de partido que tras una salida descuidada de los oceánicos vino la recuperación alta de Agustín Arce, quien entregó el balón a Millán de frente al arco rival. El jugador que milita en Independiente de Avellaneda desenfundó un potente derechazo cruzado que venció al arquero Henry Gray y desató la alegría en La Rojita para festejar su primer tanto de esta Copa del Mundo sub 20.

Revisa el gol de Lautaro Millán para el primero de Chile en el Mundial sub 20: