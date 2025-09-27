Chile logró un triunfazo emocionante por 2-1 ante Nueva Zelanda en el debut de su Mundial Sub 20, en un exigente compromiso disputado en el estadio Nacional.
El equipo de Nicolás Córdova sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A y quedó segundo, ya que a primera hora Japón venció por 2-0 a Egipto, también en Ñuñoa.
⚽ Los goles de Chile vs Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20
El primer tanto del compromiso lo anotó el volante de Independiente Lautaro Millán. Chile aprovechó una mala salida de Nueva Zelanda y al robar el balón dejó solo al mediocampista, quien con un certero derechazo convirtió en los 54’.
El encuentro fue rocoso para La Roja y se le complicó sobre el cierre, dado que Nathan Walker marcó el empate mediante un lanzamiento penal en los 85’, tras una falta de Matías Pérez que fue objetada con tarjeta verde (nuevo sistema de revisión), pero sin éxito.
Sin embargo, en el minuto final Ian Garguez marcó el gol del triunfo para La Roja, aprovechando un grueso error del portero rival y la defensa, mandando el balón arriba y sin posibilidad de que atajaran su remate.
📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile en el Mundial Sub 20?
El próximo partido de Chile en el Mundial Sub 20 será este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas ante Japón, otra vez en el estadio Nacional.
- 📅 Fecha: Martes 30 de septiembre
- ⏱️ Hora: 20:00 horas
- 🏟️ Estadio: Nacional (Santiago)
📋 Estadísticas Chile vs Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20
- Nicolas Suarez 21′
- Luke Brooke-Smith 10′
- Tze-Xuan Loke 17′
- Resumen
- Alineaciones
-
1Sebastian Mella
- Titulares
-
2Ian Garguez
-
5Nicolas Suarez
-
13Matias Perez
-
20Felipe Faundez
-
10Agustin Arce
-
14Lautaro Millan
-
16Mario Sandoval
-
9Vicente Alvarez
-
11Juan Rossel
-
17Emiliano Ramos
- Suplentes
-
12Ignacio Saez
-
21Gabriel Maureira
-
3Milovan Celis
-
4Patricio Romero
-
6Javier Carcamo
-
8Flavio Moya
-
15Joaquin Silva
-
7Francisco Marchant
-
18Rodrigo Godoy
-
19Willy Chatiliez
-
13Henry Gray
- Titulares
-
2Tze-Xuan Loke
-
3Lukas Kelly-Heald
-
4James Bulkeley
-
11Codey Phoenix
-
6Fergus Gillion
-
18Finn McKenlay
-
7Luke Brooke-Smith
-
8Troy Putt
-
9Keegan Kelly
-
20Stipe Ukich
- Suplentes
-
1Joe Wallis
-
21Josey Casa-Grande
-
5Adama Coulibaly
-
14Noah Dupont
-
15Jayden Smith
-
16Ryan Watson
-
19Oliver Middleton
-
10Nathan Walker
-
12Luke Supyk
-
17Gabriel Sloane-Rodrigues