Chile logró un triunfazo emocionante por 2-1 ante Nueva Zelanda en el debut de su Mundial Sub 20, en un exigente compromiso disputado en el estadio Nacional.

El equipo de Nicolás Córdova sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A y quedó segundo, ya que a primera hora Japón venció por 2-0 a Egipto, también en Ñuñoa.

⚽ Los goles de Chile vs Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20

El primer tanto del compromiso lo anotó el volante de Independiente Lautaro Millán. Chile aprovechó una mala salida de Nueva Zelanda y al robar el balón dejó solo al mediocampista, quien con un certero derechazo convirtió en los 54’.

El encuentro fue rocoso para La Roja y se le complicó sobre el cierre, dado que Nathan Walker marcó el empate mediante un lanzamiento penal en los 85’, tras una falta de Matías Pérez que fue objetada con tarjeta verde (nuevo sistema de revisión), pero sin éxito.

Sin embargo, en el minuto final Ian Garguez marcó el gol del triunfo para La Roja, aprovechando un grueso error del portero rival y la defensa, mandando el balón arriba y sin posibilidad de que atajaran su remate.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile en el Mundial Sub 20?

El próximo partido de Chile en el Mundial Sub 20 será este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas ante Japón, otra vez en el estadio Nacional.

📅 Fecha: Martes 30 de septiembre

⏱️ Hora: 20:00 horas

🏟️ Estadio: Nacional (Santiago)

🔗 Para saber más de Chile en el Mundial Sub 20 debes ingresar a Al Aire Libre.

📋 Estadísticas Chile vs Nueva Zelanda en el Mundial Sub 20