Un amargo uso de la tarjeta verde es el que tuvo Chile en su partido ante Nueva Zelanda por la primera fecha del Mundial sub 20, recurso que se utilizó desde la banca nacional para intentar evitar un cobro penal a favor de los neozelandeses.

Fue sobre el minuto 84′ del encuentro que vino una jugada en la que Matías Pérez cometió falta penal sobre el recién ingresado Nathan Walker. El árbitro bosnio Peljto no dudó en cobrar la pena máxima y a partir de ello es que el DT de La Rojita, Nicolás Córdova, recurrió a la tarjeta verde para intentar revertir la pena máxima. Tras revisar en el VAR, el juez no cambió su decisión y el propio Walker se encargó de poner la paridad parcial.

⁉️ ¿En qué consiste la tarjeta verde en este Mundial sub 20?

La tarjeta verde es una nueva modalidad para el uso del VAR en este Mundial sub 20, la cual flexibiliza el uso de la tecnología en apoyo a los árbitros.

Este novedoso recurso lo pueden usar los entrenadores de cada selección para pedirle al árbitro central la revisión de una jugada cuestionable, aunque solo hay dos oportunidades de usarla en el partido. Eso sí, si una petición es exitosa no gasta una de las solicitudes disponibles.

Otro punto que cambia el uso del VAR es que a diferencia que hayan asistentes en cabina, la revisión estará a cargo solo del juez central y del cuarto árbitro del compromiso.