Un dramático debut es el que vivió Chile este sábado en la primera fecha del Grupo A del Mundial sub 20, esto por la agónica remontada que logró el elenco nacional para vencer por 2-1 a Nueva Zelanda, resultado que dejó diversas impresiones para el entrenador Nicolás Córdova.

La selección se impuso con los goles de Lautaro Millán y otro en el último suspiro obra de Ian Garguez, victoria sufrida pero que dejó en claro un importante factor que deja conforme al DT de La Rojita.

⚽ Córdova saca cuentas alegres por el empuje de Chile en su estreno mundialista

Si bien parecía que Chile daba el golpe de gracias tras la apertura de la cuenta mediante Millán, un penal en contra marcado por Nathan Walker en los neozelandeses mantenía todo igualado hasta el tiempo de adición, instancia del partido en la que un heroico Garguez apareció como un delantero más para decretar el definitivo triunfo chileno .

Por ello, es que tras el compromiso Nicolás Córdova respiró hondo y expresó sus sensaciones de este buen debut. “Fue un partido muy duro porque fue un rival muy físico, sabíamos que nos costaría jugar en el medio porque cerraban muy bien los espacios. El debut, la ansiedad y todo lo que conlleva jugar con este marco de público maravilloso, creo que se hizo un buen partido. Hay que mejorar y seguir creciendo, pero es importante empezar así”, declaró el DT a ras de cancha.

“El envión adrenalínico que te da ganar un partido al último minuto, en tu casa. Creo que el equipo entendió después del gol del empate la intención de ir a buscar el partido. A ratos se nos perdió la pelota, ellos jugaron bien, pero lo ganamos. Ahora viene un partido muy difícil contra Japón”, agregó Córdova.

Córdova sacó pecho por el empuje de Chile/ © Photosport

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile sub 20?

El próximo encuentro de Chile por el Grupo A será este martes 30 de septiembre, también en el Nacional.