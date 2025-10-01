Colo Colo quiere dar un gran golpe en el mercado para 2026: la campaña de esta temporada ha sido tan mala en el Cacique que ya piensan en el próximo año y tienen en carpeta a uno de los mejores jugadores del Campeonato Nacional 2025.

Los Albos quieren, además, adelantarse a otros equipos que ya quieren hacerse de los servicios de este futbolista.

💎 Colo Colo busca a una de las figuras del Campeonato Nacional

Según informó Radio ADN, Colo Colo busca a Jorge Espejo, volante que milita en Audax Italiano, y que ha sido puntal para que los Tanos se ubiquen en los primeros puestos de la Liga de Primera.

Espejo pertenece a Cobreloa, pero está a préstamo en los itálicos. Su pase tiene un valor de 600.000 dólares, en información de Transfermarkt, y no solo interesa en Macul.

🟢 Audax Italiano tiene la prioridad por sobre Colo Colo para quedarse con Jorge Espejo

El director deportivo de Cobreloa, Mauricio Pozo, conversó con Radio ADN, y dio a conocer parte de las posibilidades de Jorge Espejo: “Todavía pertenece a Cobreloa. Si bien Audax aún tiene la opción de compra para que se pueda quedar, la cláusula tiene un piso”.

“Audax Italiano tiene la prioridad, pero si no se hace efectiva, estamos abiertos a escuchar otras opciones”, añadió Pozo, abriendo la posibilidad a clubes como Colo Colo.

“Jorge es un gran jugador. Se le dio la oportunidad de salir a préstamo y Audax lo recibió de buena forma. La campaña, tanto en lo colectivo como en lo individual, ha trascendido de gran manera”, sentenció el dirigente.

