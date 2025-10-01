Colo Colo vivió una jornada de prueba en medio del receso por el Mundial Sub 20. Este miércoles, el Cacique disputó un amistoso a puertas cerradas en el Estadio Santa Laura frente a Unión Española, en busca de mantener el ritmo competitivo de cara a su regreso oficial, pactado para el 19 de octubre ante Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional.

Sin embargo, el ensayo dejó más preguntas que certezas. Fernando Ortiz sorprendió al alinear un equipo con varios juveniles y nombres poco habituales, en un experimento que terminó con derrota por 2-1 frente a los hispanos.

⚽ La formación inédita con juveniles que dejó dudas en Colo Colo

Según información del periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, el Tano dispuso una oncena con Eduardo Villanueva en el arco; Víctor Campos, Bruno Gutiérrez, Sebastián Vegas y Daniel Gutiérrez en defensa; Esteban Pavez y Tomás Alarcón en la contención; Benjamín Pérez, Leandro Hernández y Cristián Riquelme en mediocampo ofensivo; dejando a Salomón Rodríguez como único delantero.

Se jugaron dos partidos de 45 minutos. En el primero, el gol de Unión Española fue obra de Fabricio Formiliano, mientras que en el segundo igualaron 1-1 con gol de Marcos Bolados para Colo Colo y Cristian Insaurralde para los hispanos.

🔥 Lo que se viene para el Cacique

La derrota ante los hispanos no preocupa en Macul, pero sí refuerza la idea de que Ortiz necesita variantes confiables en todas las líneas. El receso será clave para que los canteranos convenzan al cuerpo técnico y, quizás, se ganen un lugar en las próximas citaciones.

El 19 de octubre, Colo Colo tendrá la primera gran prueba: visitar a Coquimbo Unido con la obligación de mostrar otra cara y dejar atrás las dudas que sembró este amistoso.