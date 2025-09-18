Fernando Ortiz no tuvo el debut que esperaba en Colo Colo. El entrenador argentino se estrenó con una dura derrota a manos de Universidad de Chile en la Supercopa, sembrando algunas dudas en el Estadio Monumental.

El ‘Tano’ ya dio vuelta la página y está enfocado en el Campeonato Nacional, donde tiene una gran tarea por delante: clasificar al Cacique a un torneo internacional.

Con ocho partidos por jugar, los albos se encuentran a siete puntos de los puestos de Copa Sudamericana, por lo que tienen que hacer un arduo trabajo para conseguir el objetivo que Blanco y Negro le impuso al DT cuando lo contrató.

Ante la urgencia de revertir la situación del equipo, Ortiz planea un movimiento sorpresivo con uno de los jugadores más apuntados del plantel: Marcos Bolados, delantero que solo ha sumado 668 minutos en 18 partidos y que solo ha anotado dos goles.

El antofagastino prácticamente desapareció de Colo Colo, pero podría tener una nueva oportunidad de la mano del Tano. Según informó Red Gol, el entrenador piensa retrasar al jugador y utilizarlo como lateral derecho.

Bolados ya jugó en esta posición en la Supercopa, cuando reemplazó a Mauricio Isla en el complemento. Por ello, debido al bajo nivel del ‘Huaso’ y a la lesión de Óscar Opazo, el DT apostaría por el atacante para ‘reforzar’ la defensa de cara al resto de la temporada.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha el próximo viernes 26 de septiembre, cuando reciba a Deportes Iquique por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2025.

Fecha: Viernes 26 de septiembre

Hora: 19:00 horas

Estadio: Monumental

