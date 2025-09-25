Fernando Ortiz alista su estreno en el Estadio Monumental como técnico de Colo Colo. El Tano afrontará este viernes el duelo pendiente ante Deportes Iquique por el Campeonato Nacional, un desafío marcado por las bajas que golpean al plantel.

Sin embargo, el DT albo evitó dramatizar. “Las bajas están a la vista de todos, pero yo no soy mucho de fijarme en eso. Tengo un plantel donde todos los jugadores pueden hacer un buen papel”, señaló.

🔥 Fernando Ortiz sorprende en Colo Colo con Vidal y un juvenil

Uno de los nombres que no pasó inadvertido fue el de Arturo Vidal, suplente en la Supercopa ante la U, Ortiz fue categórico: “Arturo es un jugador de mucha experiencia y le ha dado mucho al fútbol chileno, pero dentro de la competencia es uno más. El nombre no predomina en lo que yo quiero dentro del campo”.

El estratega argentino también reveló que tiene en la mira a un canterano albo: Jerall Astudillo, delantero centro de 19 años. “Soy de ir a ver el fútbol joven y darle posibilidades a los futuros jugadores del club. Jerall es un ‘9′ que tiene proyección, lo estoy siguiendo. Es posible que pueda estar mañana, aunque no sé si jugará”, comentó.

⚽ Confianza en el semillero del Cacique

Ortiz destacó que los juveniles serán parte del proceso. “Los jóvenes son el producto y el valor de la institución. Si el joven está mejor que el profesional, va a jugar el joven”, aseguró, dejando claro que las oportunidades en Colo Colo no dependen del apellido, sino del rendimiento.

Con este mensaje, el Tano busca marcar su estilo en su estreno en el Monumental, combinando jerarquía con frescura juvenil para salvar lo que resta de temporada.