El fútbol chileno se encuentra en pausa por la realización del Mundial Sub 20 en Chile y en Colo Colo han sufrido por la contingencia. Los dirigidos por Fernando Ortiz sufrieron otro duro golpe cuando se confirmó la cancelación del amistoso pactado ante Ñublense en Chillán. Las autoridades locales negaron los permisos necesarios, dejando al Cacique sin uno de sus encuentros más esperados.

“Nos comunicaron que no habían obtenido las autorizaciones, algo que nos llamó la atención porque hasta ayer teníamos la información de que iban a tener los permisos”, declaró el presidente Aníbal Mosa, quien no ocultó su molestia por la situación.

⚽ Plan B: Santa Laura será el escenario del amistoso

Pero aquí viene la jugada maestra. Lejos de quedarse de brazos cruzados, la dirigencia de Colo Colo activó un plan B. Este miércoles a las 11:00 de la mañana, los albos se las verán con Unión Española en el Estadio Santa Laura, según informó el periodista Cristopher Brandt en ESPN Chile. Un duelo que se cerró en tiempo récord y que promete ser la primera gran prueba del nuevo esquema de trabajo.

La particularidad del encuentro radica en que será completamente a puertas cerradas. Una medida que, aunque no permite recrear el ambiente real de un partido oficial, le dará a Ortiz la oportunidad perfecta para seguir experimentando con las formaciones que ya comenzó a probar en los entrenamientos.

⚡ Lo que viene: el calendario del Cacique

Este amistoso de emergencia es solo el comienzo de una serie de encuentros que Fernando Ortiz tiene planificados durante la pausa del Mundial Sub 20. El calendario incluye una visita a Deportes Puerto Montt en la Región de Los Lagos y un duelo ante Palestino, también sin hinchas presentes.

El verdadero examen llegará el fin de semana del 18 de octubre, cuando los albos visiten a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso.

