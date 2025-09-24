El año del centenario es una pesadilla en Colo Colo: cuando nada parecía que podía ser peor, ahora llegó un nuevo conflicto dirigencial que llega a agitar las aguas en el estadio Monumental.

Según dio a conocer el periodista Cristian Alvarado de Radio ADN, desde el interior de Blanco y Negro exigieron la renuncia de Aníbal Mosa, quien durante los últimos dos años ha sido el presidente de la concesionaria.

😱 Así le pidieron la renuncia a Aníbal Mosa en Colo Colo

Fue en el marco de una reunión de directorio realizada este martes en la Casa Alba del Monumental que el grupo Vial/Ruiz-Tagle pidió la renuncia a Aníbal Mosa y Eduardo Loyola. Ángel Maulén fue el portavoz de la petición.

La razón es que consideran que tanto Mosa como Loyola son los principales responsables que ha vivido Colo Colo en este 2025, eliminado tempranamente de las copas Libertadores y Chile, quedando rezagado en la tabla del Campeonato Nacional y perdiendo la final de la Supercopa ante U de Chile.

