La tensión que se respiraba en el Monumental durante estos últimos meses finalmente encontró su desenlace. La Comisión para el Mercado Financiero entregó el veredicto que todos los hinchas albos esperaban: no existen fundamentos técnicos para objetar los estados financieros de Blanco y Negro.

El fallo del ente fiscalizador representa un golpe para la oposición del timonel Aníbal Mosa en la concesionaria. Después de meses de polémicas, denuncias y juntas extraordinarias, la CMF fue categórica al señalar que la contabilización del contrato con DG Medios “no cuenta con evidencia que pudiera ser objetable desde el punto de vista contable”.

💰 CMF respalda la jugada financiera de Aníbal Mosa

La batalla que se vivió al interior de Blanco y Negro tuvo su origen en los cuestionamientos del bloque opositor Vial-Ruiz Tagle, quienes denunciaron supuestas irregularidades en el manejo de 1.500 millones de pesos. Sin embargo, el pronunciamiento de la CMF deja en evidencia que todas estas acusaciones carecían de sustento técnico.

El organismo fiscalizador fue claro en su dictamen: los dineros abonados por la productora DG Medios fueron utilizados correctamente, incluyendo inversiones estratégicas como la contratación de Javier Correa. Esta resolución no solo valida la gestión financiera, sino que también confirma que la administración actual mantuvo la transparencia en todo momento.

El drama de los estados financieros venía desde abril / ©Photosport.

⚖️ El camino hacia la nueva junta que definirá el futuro

Con este respaldo institucional, la CMF instruyó al directorio a convocar “a la mayor brevedad” una nueva junta de accionistas para aprobar definitivamente los estados financieros del ejercicio 2024. Pero hay más: el organismo advirtió a la oposición que cualquier nuevo rechazo deberá sustentarse en “observaciones específicas y fundadas”, diferentes a las ya planteadas.

La advertencia es contundente. La CMF dejó en claro que si no se verifica un pronunciamiento favorable conforme a las disposiciones legales, se deberá “inmediatamente volver a realizar la votación las veces que sean necesarias” hasta cumplir con la legislación aplicable.