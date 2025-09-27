Colo Colo esperaba aprovechar la pausa del torneo chileno con un amistoso ante Ñublense en Chillán, programado para el 1 de octubre. Sin embargo, el duelo fue cancelado por falta de autorizaciones, tal como confirmó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, tras el partido ante Deportes Iquique.
❓¿Por qué se suspendió el amistoso de Colo Colo y Ñublense?
El dirigente albo explicó que las autoridades no otorgaron los permisos necesarios: “Nos comunicaron que no habían obtenido las autorizaciones, algo que nos llamó la atención porque hasta ayer teníamos la información de que iban a tenerlos”, señaló Mosa en zona mixta.
Según el diario La Discusión de Chillán, la suspensión se debió a falta de contingente policial, ya que Carabineros de Ñuble estará apoyando la seguridad del Mundial Sub 20 en Concepción, una de sus subsedes.
🚫 Las otras alternativas que tiene Colo Colo en la pausa
El amistoso con Ñublense se suma a la opción frustrada de enfrentar a Deportes Temuco, que nunca se llegó a confirmar oficialmente. “Hoy en día está muy complicado poder organizar un partido”, reconoció Mosa.
Pese a ello, Blanco y Negro busca soluciones. “El equipo igual va a jugar. Estamos viendo la posibilidad de que lo hagan en el Monumental o en otro estadio sin público, porque queremos tener tres o cuatro partidos antes de jugar con Coquimbo”, añadió el directivo.
📅 Los partidos que sí tiene confirmados Colo Colo
Hasta ahora, el Cacique sólo tiene dos amistosos asegurados:
- Un choque ante Deportes Puerto Montt el 8 de septiembre.
- Un duelo a puertas cerradas frente a Palestino el 10 de septiembre.
Luego de ponerse al día en el campeonato, Colo Colo volverá a la competencia oficial el fin de semana del 19 de octubre, cuando visite al puntero y virtual Campeón 2025, Coquimbo Unido en un duelo clave por la parte alta del torneo. Y la chance de Ortiz de meterse a un torneo internacional en la siguiente temporada.
