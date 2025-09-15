La U de Chile venció 3-0 a Colo Colo en la final de la Supercopa 2025 con goles de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi. Fue un baile que marcó el debut amargo de Fernando Ortiz en el banco albo y el segundo título azul en la historia del torneo.

Pero el eco del Superclásico no terminó en la cancha: un mensaje en redes sociales desde la dirigencia de la U encendió el debate.

🚨 El posteo del dirigente que agitó al Cacique

Aldo Marín, director de Azul Azul, utilizó su cuenta de X para lanzar una frase que rápidamente se viralizó. Sin rodeos, escribió:

“Mauricio, Jonathan y Víctor Felipe, infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro”.

La publicación apuntaba directamente a tres jugadores de Colo Colo: Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Felipe Méndez. La ironía fue tomada por muchos como una provocación hacia el archirrival justo después de la derrota más dura del año.

🔥 Hinchas divididos y críticas a su rol de directivo

La frase abrió un debate inmediato: algunos hinchas la celebraron como una chicana tras el triunfo azul, pero otros cuestionaron con fuerza que un dirigente de club hiciera este tipo de publicaciones. Para varios, el comentario “no aporta nada” y solo aviva la rivalidad en un momento delicado para Colo Colo. Incluso hubo quienes reprocharon que un director de Azul Azul se exponga con mensajes que, a su juicio, desvían la atención de su rol institucional.

Mauricio, Jonathan y Víctor Felipe, infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro. — Vamos por todo. (@aldo_marin) September 15, 2025

🏆 El Superclásico que nunca termina en la cancha

La U levantó la copa y dejó a Colo Colo sin opciones de alcanzar a Universidad Católica como el máximo ganador de la Supercopa (ambos con 4 títulos). Pero lo ocurrido fuera del campo volvió a demostrar que el Superclásico trasciende los 90 minutos.

¿Fue solo una broma provocadora o un mensaje que cruzó los límites? Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

La U de Chile retoma la acción internacional este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas, cuando visite a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Después, definirá la llave en Santiago el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas, también ante los peruanos.

Por el Campeonato Nacional, los azules vuelven a jugar el domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas, visitando a La Serena.