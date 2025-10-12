Una fuerte polémica se produjo en el duelo de Colo Colo ante Cobresal en el Torneo de Proyección, ya que desde el Cacique denunciaron insultos racistas de la barra visitante contra el futbolista haitiano Manley Clerveaux.

El hecho generó una respuesta por parte del elenco minero, que a través de un fuerte comunicado, se manifestó.

😱 La respuesta de Cobresal a Colo Colo por supuesto racismo a Manley Clerveaux

Cobresal expresó a través de su escrito que “condena de manera tajante cualquier forma de racismo, discriminación o violencia en el fútbol y en la sociedad”.

De todas maneras, pidió una investigación correcta de Colo Colo: “El club manifiesta su total rechazo a cualquier conducta que vulnere la dignidad de las personas, y reitera que todo hecho de esta naturaleza debe ser investigado con responsabilidad y objetividad”.

Además, señaló: “Cobresal reafirma su compromiso con el respeto, la formación en valores y el juego limpio en todas sus categorías”.

