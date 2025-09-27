Colo Colo goleó a Deportes Iquique este último viernes en un duelo pendiente del Campeonato Nacional 2025, triunfo que le vino como anillo al dedo al Cacique para ponerse al día en el calendario y sumar puntos que lo acerquen a puestos de copas internacionales.

Por otro lado, el sólido triunfo de los albos tuvo el agregado del debut oficial del joven Manley Clerveaux, quien ha sido apuntado como uno de los jugadores de la cantera que está bien evaluado por el entrenador Fernando Ortiz, siendo un estreno liguero que no solo celebraron en el Estadio Monumental.

😯 Un club del ascenso en Chile celebró el debut liguero de Manley Clerveaux

Clerveaux reemplazó a Marcos Bolados a los 89′ minutos en la victoria sobre Iquique en el Monumental, cumpliendo con en anhelo de cumplir con su primera aparición en el profesionalismo, algo que no solo celebraron en el Popular.

Si bien el haitiano nacionalizado chileno llegó a lo 16 años a Pedrero, sí tuvo una experiencia previa en otro club chileno: Real San Joaquín, desde donde reconocieron lo logrado por el nobel atacante.

“Nuestro jugador formado en la casa, en Real Juventud de San Joaquín, hoy brilla cumpliendo su sueño. Debutar en uno de los equipos más grandes de Chile: Colo Colo. Nos llena de orgullo verlo crecer, porque sabemos que todo comenzó aquí, con nuestro trabajo, esfuerzo y formación. En Real Juventud seguimos siendo parte de su historia y de todo lo que vendrá. ¡Vamos con todo, Manley”, expresó en sus redes sociales el elenco que participa en La Liga 2D, la tercera categoría del balompié nacional.

