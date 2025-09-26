En el triunfo de Colo Colo 4-0 sobre Deportes Iquique, no solo se celebró la primera victoria de Jorge Ortiz al mando del Cacique. También quedó marcado como el día en que Eduardo Villanueva, arquero formado en casa, debutó en el Campeonato Nacional. El joven portero entró tras la lesión de Fernando de Paul y dejó sus primeras impresiones después del partido

En un encuentro donde además otro canterano, Manley Clerveaux, fue ovacionado en el Monumental.

𝐂𝐎𝐋𝐎-𝐂𝐎𝐋𝐎 𝐆𝐀𝐍𝐀, 𝐆𝐔𝐒𝐓𝐀 𝐘 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐀 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐌𝐎𝐍𝐔𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐋 🤟🏻⚪️⚫️



El Cacique superó 4️⃣-0️⃣ a Deportes Iquique en La Ruca.



Presentado por Jetour.#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/5MvVojzIie — Colo-Colo (@ColoColo) September 27, 2025

🤔 ¿Qué dijo Eduardo Villanueva tras su debut en Colo Colo?

Villanueva aseguró que se sintió listo para asumir el desafío pese a la presión de la instancia. “Me sentí preparado en mi debut por el Campeonato Nacional, aunque preocupado por Fernando de Paul, que me ha ayudado mucho. Hay que disfrutar y aprovechar las oportunidades”, comentó el joven arquero tras el partido.

El portero insistió en que lo importante es mantener la humildad y la constancia: “Hay que ser humilde y tener los pies en la tierra, persistir y no rendirse. Manley también es reflejo de ese esfuerzo, ojalá aproveche la oportunidad como yo”, agregó.

⚡ Manley Clerveaux y los minutos que ilusionaron al hincha albo

El otro estreno de la jornada fue el de Manley Clerveaux, atacante que jugó los últimos ocho minutos y fue muy aplaudido por la hinchada alba. Su entrada fue recibida como un símbolo del trabajo formativo de Colo Colo, que volvió a apostar por los jóvenes en un partido que ya estaba resuelto.

La conexión entre Villanueva y Clerveaux fue destacada por el propio arquero, quien remarcó la importancia de que los canteranos aprovechen cada opción en el primer equipo.

⏰ 87' | Colo-Colo 4️⃣-0️⃣ Deportes Iquique



Cambio en Colo-Colo ⬇️⬆️



Ingresa Manley Clerveaux por Marcos Bolados.#𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 — Colo-Colo (@ColoColo) September 26, 2025

🏟️ Colo Colo y el valor de los canteranos en el plantel

Más allá del resultado abultado, la jornada dejó la sensación de que la cantera alba sigue aportando nombres al primer equipo. Con Villanueva en el arco y Clerveaux en ofensiva, los hinchas pudieron ver a dos jóvenes proyectarse hacia el futuro inmediato del club.

