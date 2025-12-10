Colo Colo entra este miércoles en una jornada que puede marcar el rumbo del próximo año. A las 16:00 horas, Blanco y Negro sostendrá la reunión más sensible desde el cierre de temporada: en la mesa estará la continuidad de Fernando Ortiz, el futuro de varios referentes del plantel y el diseño deportivo —y económico— del 2026. El técnico, que viajó a Argentina para esperar el veredicto, permanece atento al teléfono mientras la dirigencia debate entre la decepción por el final del torneo y la necesidad de no repetir errores contractuales ni financieros que condicionaron todo el centenario. Nada está cerrado, pero el peso del fracaso ante Audax y el costo de iniciar un nuevo ciclo técnico tensan el ambiente desde temprano.

La evaluación no se queda en la banca. En Macul ya circulan listados internos con jugadores que podrían no continuar el próximo año: nombres fuertes como Brayan Cortés, Esteban Pavez, Salomón Rodríguez y dos defensas de proyección aparecen más fuera que dentro, mientras el directorio busca equilibrar recortes con refuerzos puntuales. Paralelamente, surgieron las primeras opciones para recomponer la defensa: Jorge Espejo, Francisco Salinas, Matías Catalán y Bruno Cabrera asoman como alternativas para un sector que quedó debilitado tras la salida confirmada de Vegas, Amor, Isla y Opazo. Entre decisiones deportivas, cuentas por ajustar y un plantel bajo revisión, Colo Colo vive un miércoles que puede redefinir completamente el 2026.

