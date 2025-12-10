Definitivamente el 2025 de Colo Colo puede ser uno de los años más olvidables del último tiempo, considerando que el esperado centenario no trajo los alegrías que se esperaban en Pedrero y que todos los objetivos propuestos se fueron derrumbando continuamente hasta un término de temporada que dejó a los albos con las manos vacías y con relaciones bastante desgastadas al interior del camarín.

Un escenario complejo que quedó en evidencia por ejemplo con las palabras de Arturo Vidal luego de la derrota ante Audax Italiano del pasado domingo que dejó a Colo Colo sin Copa Sudamericana, la última bala que les quedaba para maquillar su campaña, y que al parecer acentúa un futuro con importantes cambios que involucran al propio Rey y al técnico Fernando Ortiz.

⚽ La continuidad de Vidal u Ortiz en vilo por una desgastada relación

Conocido es que Vidal renovó automáticamente su contrato para 2026 en Colo Colo por objetivos cumplidos, pero eso no ha sido garantía total para que el experimentado volante pueda permanecer en las filas del club a futuro. Por otro lado, el contrato del Tano Ortiz incluía una cláusula en la que Blanco y Negro puede dar término a su vínculo si es que no conseguía la clasificación a la Sudamericana, lo que terminó ocurriendo el pasado fin de semana.

Pues bien, el panorama precisamente involucra tanto a jugador como DT del Cacique y según El Mercurio hay un quiebre profundo entre ambos que altera la planificación para el próximo año. “Uno de los dos, Vidal u Ortiz, se va a ir del club, porque después de todo lo que pasó es imposible que trabajen juntos“, recoge el citado medio de una fuente al interior del directorio de la concesionaria.

En esa misma línea en el matutino señalan que Aníbal Mosa hará respetar el contrato que une a uno de los involucrados en esta situación, por lo que se presume que todo se refiere a que Fernando Ortiz deba hacer las maletas y despedirse de Colo Colo al haber fracaso en el objetivo de llevar al Popular a una copa internacional para el 2026, mientras que Vidal podría zafar de esto al tener contrato vigente en la institución.

El panorama para Fernando Ortiz en Colo Colo parece ser el más complejo/ © Photosport

📊 Así le ha ido a Fernando Ortiz como DT de Colo Colo