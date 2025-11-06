Arturo Vidal quedó descartado para el duelo de Colo Colo ante Unión Española en el estadio Santa Laura, el que será válido por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025, y que será clave en las aspiraciones albas de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Ha sido una temporada compleja para Vidal, quien no ha podido mostrar su mejor versión, y además se ha perdido varios partidos. Es por esto que en Al Aire Libre te contamos cómo le fue al Cacique sin su Rey.

📊 Los números de Colo Colo sin Arturo Vidal en la temporada 2025

Pese a la tremenda jerarquía que significa tener a Arturo Vidal en el plantel y lo importante que es su ausencia, los números de Colo Colo sin el King en la cancha no son tan negativos. De hecho, son regulares.

El Cacique ha jugado 14 partidos con Vidal sin jugar, registrando 6 victorias, 3 empates y 5 derrotas, con un 50 por ciento de rendimiento.

📉 Los números de Arturo Vidal en Colo Colo en 2025

Arturo Vidal ha disputado 25 partidos en esta temporada en Colo Colo: consiguió 7 victorias, 9 empates y 9 derrotas, con un 40 por ciento de rendimiento, por lo que al equipo le ha ido mejor sin el King en la cancha.

Vidal anotó 3 goles y dio 1 asistencia. Registra 10 amarillas y 2 rojas, todo esto en 1739 minutos.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo frente a Unión Española?

El duelo de Colo Colo ante Unión Española se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura, por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2025.

Para ver este partido debes sintonizar TNT Sports en TV cable o en la aplicación de streaming HBO Max.

📅 Fecha: Sábado 8 de noviembre

🕐 Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Santa Laura

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

