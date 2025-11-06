Colo Colo continúa en la pelea para acceder a una copa internacional el próximo año. Los albos marchan en el octavo puesto y se encuentran a cuatro puntos de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

El próximo desafío del Cacique para intentar recortar distancia en busca de su objetivo será ante Unión Española, elenco al que visitarán este sábado sin su público debido a la decisión del equipo local.

Sin embargo, esta no es la mala noticia para el equipo dirigido por Fernando Ortiz, puesto que en las últimas horas se confirmó un nuevo golpe con miras al compromiso frente a los hispanos.

😨 Arturo Vidal será baja en Colo Colo ante Unión Española

Arturo Vidal se ausentó de la victoria por la cuenta mínima frente a Ñublense el pasado fin de semana producto de una contractura en el isquiotibial derecho, por lo que su presencia ante los de Independencia era toda una incógnita.

Esas dudas las disipó el propio King, quien confirmó que no podrá jugar en Santa Laura. “Estoy bien, ya me recuperé (de la contractura), pero creo que hay otros mejores para el día sábado. Tuve otra complicación en el codo, tuve un problema, entonces vamos a llevarlo con calma. Pero ya estoy corriendo, haciendo de todo, así que estoy bien”, señaló el volante.

“Sí, de la próxima semana ya me meto con el grupo bien, así que contra Unión (Española) no voy a poder jugar”, ratificó.

❌ Vidal lamentó decisión contra Colo Colo

Por otra parte, Vidal no solo lamentó no poder jugar, sino que también se refirió a la decisión de Unión Española de impedir hinchas de Colo Colo en el Estadio Santa Laura.

“Es un lindo partido, partido difícil contra Unión que se está jugando el descenso. Me hubiese gustado que fuera como el otro día, que entrara la hinchada de Colo Colo, porque se veía hermoso el estadio. Pero bueno, ellos quisieron eso, ojalá sea un lindo partido y poder quedarse con esos tres puntos”, lanzó.

“Como se han dado los partidos, como estamos jugando, si aprovechamos un poco de oportunidades, podríamos sacar mucha más diferencias. Por esto tenemos tanta fe y seguir trabajando fuerte, y eso que queda la última parte del campeonato, todos los días son una lucha constante de los compañeros peleando por un puesto y eso ayuda mucho a crecer el equipo”, concluyó.

🔗 Todas las novedades de Colo Colo puedes encontrarlas en Al Aire Libre.