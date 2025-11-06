Colo Colo no lo ha pasado para nada bien este 2025. Si bien los albos esperaban estar de fiesta por su centenario, los malos resultados obtenidos por el equipo en el plano nacional e internacional han generado gran preocupación en el club.

El desempeño mostrado durante la temporada también ha provocado ciertos roces al interior de la institución. Recientemente, Ángel Maulén, dirigente de Blanco y Negro por el Bloque Vial-Ruiz Tagle, apuntó directamente contra los jugadores por lo que ha ocurrido a lo largo del año.

Como era de esperar, las declaraciones del directivo sacaron ronchas en el plantel y fue Arturo Vidal, uno de los referentes de la plantilla, quien alzó la voz.

😮 La dura crítica de Blanco y Negro a los jugadores de Colo Colo

Maulén se refirió a la actualidad del equipo y respondió de manera categórica. “Nos preparamos mucho para el centenario y ha sido un fracaso rotundo. Tenemos un plantel que nos ha costado carísimo. También me preocupa mucho el comportamiento de cómo están nuestros jugadores comportándose en la cancha. No me convence como estamos jugando”, lanzó.

Asimismo, reconoció que deberán abaratar costos en el plantel de cara al 2026. “Vamos a tener que rebajarlo, aunque quedemos en la Copa Sudamericana, porque la caja no nos da. Estamos con problemas de caja, estamos con problemas de fútbol y estamos con problemas en los proyectos que íbamos a desarrollar”, completó.

😨 Arturo Vidal respondió a dirigente por críticas al plantel de Colo Colo

Si bien pasaron algunos días desde sus declaraciones, Arturo Vidal salió a responder este miércoles durante una actividad en Estación Central. “Cuando es un director, el presidente o alguien del directorio que está tan cercano a nosotros, son… no sé, 100 metros, que vaya y lo diga en el camarín. Yo no respondo más a gente que hable por la prensa o que ustedes digan ‘no, me dijo’”, contestó el King.

“No lo vi yo, y porque no va al estadio, no sé quién fue. No lo he visto nunca, no lo he visto nunca, no sé quién, es si me muestra una foto me daría cuenta, pero me gusta que nos diga las cosas la cara, porque ya mucho comentario ha dañado mucho este año todo lo que ha pasado”, agregó.

Por último, Vidal fue consultado si los dichos de Maulén cayeron mal en el camarín, a lo que respondió que “no lo tomamos en cuenta, de verdad que las cosas que salen no las tomamos en cuenta. Si lo van a decir de frente seguramente lo tomaremos en cuenta, y pucha, si es un aporte bienvenido sea”.

🔗 Sigue todo el acontecer de Colo Colo en Al Aire Libre.