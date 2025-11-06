Durante los últimos días en el entorno de Colo Colo ha aparecido repetidamente la figura del uruguayo Maximiliano Falcón, quien abandonó el club a finales de 2024 para empezar una aventura con el Inter Miami en la MLS, pero que no ha ocultado nunca su cariño por los albos y la intención de poder volver a vestir la camiseta del elenco de Pedrero.

Es más, en las últimas horas el agente de Peluca, Gerardo Arias, aseguró que si bien por lo pronto no es posible, el defensor central anhela con volver a defender al Cacique en un futuro, posibilidad que choca eso sí con la postura que hay en Blanco y Negro y sobre todo con su presidente, Aníbal Mosa.

⚽ Mosa mantiene las puertas cerradas de Colo Colo a Falcón

La bullada salida de Falcón desde Colo Colo a Inter Miami en el término de la pasada temporada dejó una herida importante en la interna del club albo por la forma en cómo se dieron las cosas, incluso con Aníbal Mosa dándole un portazo a Falcón al menos bajo su gestión.

Una posición que no ha cambiado mucho en el timonel de Blanco y Negro, quien consultado por estas recientes declaraciones de Gerardo Arias sobre los deseos de Peluca apuntó que: “Si me preguntan hoy, yo diría que (Falcón) no volvería si yo estoy de presidente. Si me lo preguntan en uno o dos años más, tendría que responder en ese momento”.

“Yo, la institución y la hinchada quedamos dolidos con Falcón. Muy dolidos“, remarcó Mosa, dando a entender que no hay chance que el zaguero pudiese vestir nuevamente la camiseta de Colo Colo en el corto o mediano plazo.

Maxi Falcón dejó una herida abierta en el Monumental/ © Photosport

📊 Los números que dejó Falcón en Colo Colo