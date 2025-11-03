Mientras lucha por obtener un cupo a la próxima Copa Sudamericana, Colo Colo mira de reojo lo que será la próxima temporada. Tras el irregular 2025, los albos ya comienzan a mirar hacia el futuro, donde ya buscan una importante reestructuración de su plantel.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz podría ver partir a un número importante de jugadores, cuyo desempeño no terminó de convencer en un año en el que el club se armó para pelear en todos los frentes.

Sin embargo, así como algunos se despedirán del Estadio Monumental, el Cacique ya mira el mercado para buscar posibles refuerzos. Aunque no solo caras nuevas podrían verse en Macul, sino también algunos viejos conocidos podrían retornar a la institución.

😮 Los tres jugadores que quieren volver a Colo Colo

Según reveló el periodista Edson Figueroa en Dale Albo AM, son tres los futbolistas que partieron hace algún tiempo de Colo Colo y que hoy desean volver al equipo. “Esto lo tengo más o menos chequeado. Hay tres jugadores que quieren volver”, lanzó el comunicador.

Se trata de Maximiliano Falcón, Jordhy Thompson y Damián Pizarro, quienes salieron por distintas circunstancias del Estadio Monumental y que quieren tener su revancha en el club.

👀 ¿Regresarán Falcón, Thompson y Pizarro a Colo Colo?

De los tres jugadores anteriormente mencionados, el único que tuvo una salida tranquila de Colo Colo fue Damián Pizarro. El delantero fue comprado por el Udinese de Italia, por lo que fue a vivir su primera experiencia en el extranjero. Sin embargo, no le ha ido bien e incluso partió a préstamo a Le Havre de Francia, donde tampoco ha sumado los minutos que esperaba, por lo que no estaría contento. De hecho, ha lanzado algunos guiños al Cacique a través de sus redes sociales en los últimos días.

Los otros dos casos son más complicados, puesto que tanto Falcón como Thompson abandonaron al equipo con polémicas. El Peluca lo hizo de manera repentina a principios de año, cuando presionó para partir al Inter Miami en medio de la temporada, dejando un vacío difícil de suplir en el plantel que dirigía Jorge Almirón.

Thompson, en tanto, es quien la tendría más difícil para regresar. El atacante protagonizó una serie de escándalos durante su estadía en el club, donde incluso fue denunciado por femicidio frustrado por su actual pareja.

Si bien por ahora son solo rumores, Blanco y Negro tendrá la última palabra y deberá decidir si acepta el retorno de estos tres futbolistas, o por el contrario, buscará refuerzos por otro lado.

