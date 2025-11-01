El chileno Damián Pizarro dejó Udinese para partir cedido al Le Havre francés esta temporada 2025-26, pero contrario a ir relanzando su carrera el joven atacante se ha mantenido estancado e incluso su DT, Didier Digard, hizo una ácida crítica a su progreso en el viejo continente.

Pizarro ha sumado solo 26 minutos en dos partidos jugados con el Decano del fútbol galo, un presente que no lo tiene para nada cómodo y por lo visto le ha ido pasando la cuenta, algo que el propio jugador dio a entender con un enigmático guiño en sus redes sociales que involucró a Colo Colo.

😮 ¿Damián Pizarro anhela un regreso a Colo Colo?

En este nebuloso escenario que lo rodea es que Damián Pizarro aprovechó para enviar un curioso y a la vez sorpresivo mensaje en su cuenta e Instagram, que no dejó a nadie indiferente en el mundo Colo Colo.

En dicha plataforma, el joven atacante publicó una imagen de sus días defendiendo la camiseta del elenco Popular junto a dos distintivos emoticones: uno de unas manos rezando y un rosario.

Lo cierto es que Pizarro parece tener bien cuesta arriba ganarse un puesto en Le Havre, elenco que ocupa actualmente el decimoprimer lugar de la Ligue 1 con 12 puntos en 10 partidos jugados.

Pizarro recordó sus días en Colo Colo mediante redes sociales/ © Instagram

⚽ El contrato de Damián Pizarro en el fútbol europeo

De todas maneras, parece ser difícil que Pizarro pueda tener un regreso en el corto plazo a Colo Colo, considerando que su préstamo en Le Havre finaliza a mediados de 2026 y el contrato que tiene con Udinese, club dueño de su pase, tiene una duración hasta el año 2029.