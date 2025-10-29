La promesa que alguna vez ilusionó a los hinchas de Colo Colo nuevamente vive un momento complicado desde que cruzó el Atlántico. Damián Pizarro, con apenas 20 años, no logra abrirse espacio en el Le Havre francés, donde el cuerpo técnico ya perdió la paciencia con él.

El delantero, adquirido por el Udinese en una cifra cercana a los 6,5 millones de dólares, llegó a préstamo a Francia para sumar minutos y adaptarse al fútbol europeo. Sin embargo, en lo que va de la temporada apenas ha disputado 26 minutos en dos partidos, y ni siquiera es considerado entre los convocados en la mayoría de las fechas.

⚽ Damián Pizarro no convence en Francia

En conversación con En Cancha, el periodista francés Benoît Donckele, del diario Paris-Normandie, entregó un diagnóstico lapidario sobre el presente del atacante chileno. “Su integración ha sido muy complicada. Actualmente ni siquiera forma parte del grupo de los 20 citados en los días de partido”, explicó el reportero que cubre la actualidad del Le Havre.

El análisis coincide con las palabras del técnico Didier Digard, quien reconoció que Pizarro “aún no está al ciento por ciento técnicamente” y que su estilo “no encaja con la idea de juego del equipo”. En Francia aseguran que el ex Colo Colo todavía no alcanza el nivel necesario para competir en la Ligue 1, y que su adaptación ha sido más lenta de lo previsto.

🇫🇷 El incierto futuro del ex Colo Colo

Su último gol fue el 12 de mayo de 2024, cuando anotó un doblete con el Cacique ante Audax Italiano. Desde entonces, no ha vuelto a celebrar y su paso por Francia ha estado marcado por la falta de ritmo y confianza.

De acuerdo con Donckele, el préstamo con Le Havre terminará sin grandes cambios: “Pizarro regresará al Udinese al final de la temporada, ya que el vínculo no incluye opción de compra”.

El periodista agregó que, si bien algunos hinchas franceses lo ven como un jugador con carácter y proyección, otros lo consideran “un enigma” que no ha logrado despegar.