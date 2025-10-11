Damián Pizarro sigue sin ganarse un lugar en Europa. El chileno, que tuvo un triste paso por Udinese, partió a Le Havre de Francia para sumar minutos y tener continuidad en el Viejo Continente.

Sin embargo, la decisión del formado en Colo Colo ha sido criticada en Italia, sobre todo porque en su nuevo equipo ha jugado menos de media hora en el inicio de la Ligue 1.

😓 En Italia critican partida de Damián Pizarro a Francia

Fue el medio Tutto Udinese el que cuestionó el presente de Pizarro, quien aún no gana terreno en suelo francés. “Voló a Francia para buscar fortuna, pero hasta ahora no la está encontrando. El chileno solo ha jugado 26 minutos y no está encontrando la consistencia que esperaba con Le Havre”, señaló el citado portal.

“El objetivo es que el jugador nacido en 2005, con un enorme potencial de crecimiento, gane experiencia en una liga como la Ligue 1”, completaron.

⚽ Los números de Damián Pizarro en Europa

Desde su arribo a Europa, Damián Pizarro ha visto poca acción. En su paso por Udinese, el chileno jugó solo 29 minutos en tres partidos, en los cuales no consiguió anotar ni aportar asistencias.

En Le Havre, en tanto, ha disputado 26 minutos en dos encuentros, en los cuales tampoco ha conseguido marcar.

