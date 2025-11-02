Colo Colo respira por la victoria ante Ñublense, pero el aire sigue tenso en el Monumental. El equipo de Fernando Ortiz sacó adelante un difícil duelo en Chillán, pero eso no alcanza para calmar los ánimos: la temporada 2025 está por cerrarse y el centenario del club ha dejado más frustraciones que alegrías.

La clasificación internacional está en duda, los números no acompañan y la paciencia en Macul se agotó. Desde dentro, ya se habla de un remezón grande, uno que apunta no solo a jóvenes sin minutos, sino también a nombres pesados, históricos e incluso queridos por el hincha.

🔥 De ídolos a borrados: la poda de Colo Colo sorprende

Según información de La Tercera, Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Óscar Opazo, Salomón Rodríguez y el capitán Esteban Pavez habrían sido notificados de que no seguirán en 2026. La salida no responde solo a rendimiento, sino también a la necesidad de reducir costos en la planilla y renovar energías tras un año para el olvido en Macul.

Los casos de Claudio Aquino y Brayan Cortés son distintos, pero igual de llamativos: el argentino buscaría partir por decisión propia y el arquero estaría cerca de seguir en Peñarol si no hay un esfuerzo extraordinario por retenerlo.

🔚 ¿Otro referente afuera? Un histórico también se iría

La poda tendría un octavo nombre: Mauricio Isla. Con contrato hasta diciembre, el exseleccionado nacional tiene 37 años y, salvo un giro inesperado, terminaría su vínculo sin renovación. Su temporada irregular y el alto costo de su ficha inclinaron la balanza.

El golpe no será fácil de digerir para una hinchada acostumbrada a ver referentes en cancha. Pero la idea en Macul está clara: crear un nuevo Colo Colo desde el vestuario hacia afuera.