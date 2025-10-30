Colo Colo vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, no por su rendimiento, sino por la polémica que envuelve a Sebastián Vegas, quien se arriesga a una dura sanción por sus declaraciones contra los árbitros del fútbol chileno.

El defensor fue expulsado ante Deportes Limache y, tras el partido, descargó toda su frustración en redes sociales, lo que encendió las alarmas en la interna alba y en la propia ANFP.

💬 ¿Qué dijo Sebastián Vegas sobre los árbitros?

Tras su expulsión, Vegas publicó en Instagram un mensaje directo hacia el juez Diego Flores: “No suelo hacer este tipo de cosas, pero me parece que es un buen momento para hacerlo. Unos lo llamarán viveza, otros dirán ‘le tocó compensar’, yo lo llamo falta de preparación arbitral y decisiones contradictorias unas con otras”, escribió el defensa.

Pero eso no fue todo. En la avant-première de la película Eterno, el zaguero volvió a dejar fuertes declaraciones: “Se cagan en nuestro esfuerzo, se mandan cagadas y después hay muchas consecuencias”, señaló, según recogió EnCancha. Estas palabras habrían colmado la paciencia de la Comisión de Árbitros, que ya analiza una sanción ejemplar.

⚖️ ¿Qué sanción arriesga Sebastián Vegas según el reglamento de la ANFP?

De acuerdo al artículo 68 del Código de Procedimientos y Penalidades, las injurias u ofensas contra las autoridades del fútbol pueden castigarse con entre dos y diez partidos de suspensión o incluso de un mes a un año de inhabilitación, dependiendo de la gravedad.

En ese escenario, el defensor podría perderse lo que queda del Campeonato Nacional, a solo cinco fechas del cierre del torneo.

🧩 ¿Qué plan tiene Colo Colo para evitar el castigo de Vegas?

Según información del citado medio, en el Monumental planean una estrategia similar a la utilizada con Jorge Almirón y Lucas Cepeda, quienes lograron reducir sanciones tras pedir disculpas públicas.

La idea sería que Vegas grabe un video retractándose y ofreciendo disculpas, en un gesto que el club espera sirva como atenuante.

“Quieren ponerse el parche antes de la herida”, señala el medio, explicando que el mensaje será preparado junto al área de comunicaciones de Colo Colo.

En el caso de Almirón, el exentrenador del Cacique había dicho tras el Superclásico que le “robaron”, pero luego se disculpó: “Lamento mucho mis dichos en la última conferencia de prensa. Si a alguien ofendí con estos dichos, quiero pedirles las disculpas pertinentes”.

Mientras que Lucas Cepeda también siguió el mismo camino tras gestos obscenos contra hinchas rivales: “Quiero pedir disculpas a la gente de la U por los gestos que hice. Creo que me equivoqué. Si alguien se molestó, quiero pedir disculpas”, expresó en aquel momento.

📅 ¿Qué partidos le quedan a Colo Colo en el Campeonato Nacional 2025?

El equipo de Fernando Ortiz —que también enfrenta incertidumbre sobre su continuidad— marcha octavo en la tabla con 35 puntos.

Le restan cinco fechas, entre ellas Ñublense, Unión Española, Cobresal, U. La Calera y Audax Italiano, en una recta final clave para clasificar a copas internacionales y evitar una crisis mayor.

