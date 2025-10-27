Colo Colo y Deportes Limache cierran la Fecha 25 del Campeonato Nacional este lunes en el Estadio Nacional, partido que comenzó con un envión importante para los albos con el gol de Claudio Aquino para la apertura de la cuenta pero que a la vez se le enredó a los albos con una evitable expulsión de Sebastián Vegas.

Los dirigidos por Fernando Ortiz arrancaron con una temprana ventaja en el marcador gracias a la anotación de Aquino a los 17′ del primer tiempo, escenario que se les pondría aún más a favor con la expulsión de Yonathan Andía a los 34′ con roja directa por una durísima falta con plancha sobre Marcos Bolados. Sin embargo, el Cacique no aprovechó quedar en ventaja numérica y tan solo minutos más tarde lamentó quedarse también con 10 por la expulsión de Vegas.

😳 Sebastián Vegas desestabilizó a Colo Colo ante Limache en el Nacional

Vegas recibió la primera amarilla del partido a los 29′ de la primera etapa, pero al contrario de cuidarse de recibir una segunda amonestación el zurdo defensor hizo todo lo contrario minutos antes de irse al descanso.

Y es que a los 38′ Vegas golpeó en el rostro a Daniel Popin Castro, acción que fue advertida por el árbitro Diego Flores y le costó ganarle la doble amarilla y tener que irse a camarines, dejando en igualdad de condiciones a Colo Colo y Limache.

Esta fue la expulsión de Sebastián Vegas ante Limache: