La portería de Colo Colo atraviesa turbulencias: el irregular momento de Fernando de Paul contrasta con la solidez exhibida por Brayan Cortés en Peñarol. El arquero chileno ha ganado terreno en Montevideo, convirtiéndose en pilar fundamental del gigante uruguayo y encendiendo el interés local por retenerlo más allá de diciembre.

El préstamo de Cortés vence a fin de año y el rendimiento del Indio impulsó conversaciones formales en los pasillos de Peñarol. Tras destacadas atajadas y mando en el área, el meta atesora argumentos de peso para negociar su continuidad.

⚽ ByN tiene la última palabra en la decisión por Cortés

Según reportó Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, “en Peñarol avanzaron en un plan para adquirir a Cortés con una oferta que reduciría el monto original de su cláusula”. La estrategia contempla una extensión de préstamo o compra definitiva por un valor menor, amparándose en el impecable nivel que ha demostrado en la liga uruguaya.

En Santiago, los directores de Blanco y Negro observan con lupa cada movimiento del equipo carbonero. La concesionaria deberá sopesar si conviene más ingresar recursos frescos o contar de vuelta con un arquero afinado y con confianza restaurada.

⚽ ¿Duelo entre Colo Colo y Peñarol por Cortés?

Mientras la expectativa crece, Cortés mantiene la solidez en el arco con regularidad, incluso tras la caída en Copa Libertadores. Sus reflejos y liderazgo se proyectan como garantía bajo los tres palos, avivando el debate en ambas hinchadas.

El veredicto final llegará en los últimos días de diciembre, cuando el pulso entre Santiago y Montevideo se zanjará con la firma de un contrato. En ese instante, realmente “ByN tendrá la última palabra” sobre el futuro del guardameta iquiqueño en el torneo 2026.