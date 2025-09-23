Una de las pocas salidas que tuvo Colo Colo a mediados de esta temporada fue la del arquero Brayan Cortés, quien luego de un fallido adiós a finales del 2024 tuvo que permanecer en Pedrero para finalmente hacer las maletas rumbo al fútbol uruguayo, fichando en un gigante como Peñarol.

Cortés llegó cedido al elenco Carbonero desde Colo Colo, apoderándose instantáneamente de la titularidad y empezando a consolidarse como figura bajo los tres palos del conjunto uruguayo, situación por la que ya se empieza a especular con el futuro que tendrá esta historia del guardameta.

⚽️ En Peñarol confían en poder quedarse definitivamente con Brayan Cortés

Luego de varios partidos siendo fundamental en Peñarol, desde la propia dirigencia del Manya se expresaron por la valoración con el arquero y cómo proyectan su futuro en el club.

Fue el dirigente Jorge Nirenberg quien en diálogo con Radio ADN no dudó en elogiar al Indio. “Brayan Cortés cayó muy bien en el plantel de Peñarol. La verdad que parece uno más, como si estuviera hace años en el club. Eso se lo ganó por su forma de ser, muy amable con la gente”, declaró al citado medio.

“Después tuvo unos partidos muy interesantes, con más de una, dos o tres atajadas de esas que dices que son gol y sin embargo él tapó pelotas muy importantes. La gente está muy contenta con él y el equipo se siente seguro teniendo a Brayan en el arco”, subrayó, dando a entender que esperan poder extender la estadía de Cortés.

Desde Peñarol evalúan la continuidad de Cortés/ © Photosport

💸 Los millones que le pueden entrar a Colo Colo gracias a Cortés

Del mismo modo, Jorge Nirenberg fue enfático sobre la posibilidad de hacer efectiva la compra de Brayan Cortés desde Colo Colo. “Seguramente si Brayan mantiene su nivel, que esperemos que sí, el hecho de poder tener la opción de compra se acerca más a una posibilidad. También la parte económica jugará lo suyo en su momento”, apuntó el directivo.

Hay que recordar que de querer comprar el pase de Cortés a Colo Colo, Peñarol deberá desembolsar alrededor de 1.4 millones de dólares, que caerían como un bálsamo para las finanzas del Cacique, que este 2025 se han visto perjudicadas por diversos factores.

