Brayan Cortés se ha vuelto rápidamente en un jugador indispensable para Peñarol, teniendo varios partidos con su arco en cero y siendo pieza clave en un elenco Carbonero que se encuentra en la parte alta del torneo de Clausura uruguayo.

Cortés llegó a mediados de este año a Peñarol a préstamo desde Colo Colo, aunque con una opción de compra en caso de querer extender su vínculo con el arquero de 30 años, posibilidad de la que desde el conjunto uruguayo se expresaron rotundamente.

😳 DT de Peñarol saca la voz por el futuro de Cortés

Aunque en el último partido jugado por Peñarol ante Liverpool en el Clausura uruguayo Cortés cometió un evidente error que le costó uno de los goles al rival para el 2-2 definitivo, el entrenador del Manya hizo una férrea defensa hacia el golero.

En diálogo con El Espectador Deportes, el técnico Diego Aguirre expresó que: “Lo veo muy bien. Está respondiendo de gran forma, el otro día (ante Liverpool) tuvo un error puntual, pero demuestra categoría y es un arquero de nivel”.

“Cortés ha sido una buena incorporación. Obviamente que a final de año se va a pasar raya y vamos a ver bien qué objetivos conseguimos, los rendimientos y hoy todavía no podemos sacar conclusiones”, agregó sobre la evaluación sobre el Indio y si está en los planes para el 2026.

En Peñarol harán una evaluación a fin de año sobre Cortés/ © Imago

🧐 ¿Cuándo termina el préstamo de Cortés en Peñarol?

El préstamo de Brayan Cortés en Peñarol culmina el 31 de diciembre de 2025, fecha en la que desde el elenco Carbonero deberán decidir si harán efectiva su opción de compra o volverá a Colo Colo con miras a la próxima temporada.

