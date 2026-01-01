Brayan Cortés ya tomó una decisión que marca su 2026. Tras cerrar su ciclo en Peñarol y quedar fuera de los planes inmediatos de Colo Colo, el arquero chileno encontró nuevo destino en Argentina, donde defenderá a Argentinos Juniors en una temporada que incluye Copa Libertadores.

La operación se resolvió en silencio, pero tuvo un factor determinante puertas adentro del club trasandino. En La Paternal hubo una figura que inclinó la balanza con conocimiento directo del fútbol chileno y del propio jugador: Claudio Borghi.

❓ ¿Por qué Brayan Cortés ficha por Argentinos Juniors y no vuelve a Colo Colo?

El guardameta no regresará al Estadio Monumental luego de su préstamo en Peñarol. La dirigencia uruguaya decidió no ejecutar la compra, cuyo valor rondaba los US$1,25 millones, cifra fijada por Blanco y Negro.

Ante ese escenario, Argentinos Juniors avanzó con una fórmula distinta: préstamo por un año con opción de compra, ofreciéndole a Cortés continuidad internacional y competencia directa en Copa Libertadores.

🧠 ¿Qué rol tuvo Claudio Borghi en la llegada de Brayan Cortés?

La llegada del arquero chileno no fue casual. Desde marzo, Claudio Borghi integra el comité asesor de Argentinos Juniors, instancia que participa activamente en decisiones deportivas estratégicas. El propio club explicó el alcance de ese organismo al momento de anunciarlo oficialmente:

“En un nuevo esfuerzo por contribuir al crecimiento del club, El Semillero del Mundo presenta con orgullo al Comité Asesor que, bajo la coordinación de Raúl Sanzotti, acompañará y participará activamente de las decisiones que buscarán potenciar el área de captación, desarrollo humano y futbolístico”.

Y agregó sobre su composición: “Dicho órgano de trabajo estará integrado por tres miembros fundamentales en la historia del club. Se trata de Adrián Domenech, Enrique Vidallé y Claudio Borghi, quienes supieron dejar su huella, ya que fueron partícipes de las cinco estrellas que bordan el escudo”.

🗣️ Las referencias clave que entregó Borghi sobre Cortés

Borghi fue aún más específico al detallar su participación directa en el análisis del fichaje, reconociendo que su opinión fue considerada por el club: “La negociación la hizo su representante. Fue ofrecido al club, se pidieron las referencias necesarias y yo di las mías desde el punto de vista de Chile, porque de los que estamos asesorando al club soy el que más lo conoce”, dijo a RedGol.

Su evaluación fue positiva y decisiva: “Creo que Brayan es una buena alternativa para Argentinos, le hará bien a él y al club”. Incluso, aclaró el escenario deportivo interno: “No sé si va como titular, pero lo tenía visto el entrenador Nico Diez, quien conoce bien el fútbol chileno”.

🧤 ¿Qué panorama enfrenta Brayan Cortés en el arco de Argentinos Juniors?

El fichaje del ex Colo Colo responde a una necesidad concreta. Durante 2025, Argentinos Juniors sufrió inestabilidad bajo los tres palos:

Lesión del titular Diego Rodríguez

Llegada de Sergio Romero, que no logró consolidarse

Apariciones del juvenil Gonzalo Siri

Cortés llega para competir, pero no con el puesto asegurado. De hecho, el club ya evalúa sumar otro arquero de peso, lo que eleva la exigencia desde el primer día.

🇨🇱 ¿Puede este paso devolver a Cortés a la Selección chilena?

Borghi también proyecta el impacto del fichaje a nivel internacional, considerando el calendario de La Roja: “Es un tema para los clubes tener seleccionados, porque Chile tendrá partidos amistosos, partiendo por un cuadrangular en Nueva Zelanda. Pero de seguro será un beneficio mutuo, espero que le vaya bien”. La continuidad competitiva y la vitrina continental aparecen como factores clave para volver al radar de La Roja.

📰 En resumen

🧤 Brayan Cortés jugará en Argentinos Juniors en 2026

🧠 Claudio Borghi fue clave en la evaluación y referencias

📄 El fichaje es a préstamo con opción de compra

🏆 El arquero disputará Copa Libertadores

⚔️ Tendrá competencia directa por el puesto desde el inicio

