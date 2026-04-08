Brayan Cortés no solo está sorprendido; está enviando un mensaje directo que cambia las reglas del juego en Juan Pinto Durán. Al declarar que su ausencia “le llama la atención”, el portero de Argentinos Juniors lanza una señal de alerta en la Selección chilena.

Cortés, que compite cada fin de semana en la liga más exigente de Sudamérica, no acepta ser relegado por criterios de “biotipo” o “formación europea”. Sus palabras exponen una fractura en la comunicación con Nicolás Córdova y marcan el fin de su estatus como el “sucesor natural” de Claudio Bravo, instalando un conflicto de autoridad que el técnico deberá resolver bajo presión antes de las Eliminatorias.

¿Cuál es la señal de fractura que envió Brayan Cortés a Nicolás Córdova?

La señal es el cuestionamiento público a la autoridad táctica. En el fútbol de selección, los jugadores suelen acatar las nóminas con frases de buena crianza, pero Cortés rompió el molde. Al decir que su marginación “le llama la atención”, evidencia que no hubo una explicación lógica ni una comunicación previa por parte de Córdova. Según lo consignado por el periodista Pablo Retamal V. en La Tercera, esta declaración instala la idea de que el cuerpo técnico ha dejado de valorar el rendimiento en cancha para priorizar otros perfiles, lo que genera una tensión inédita con el referente que, hasta hace poco, era el dueño indiscutido del arco.

El desafío de Cortés: ¿Por qué su éxito en Argentina no basta para la Roja?

Cortés vive un presente sólido en Argentinos Juniors, tras un paso previo por Peñarol. Su argumento es simple: si rinde al máximo nivel internacional, ¿por qué fue borrado de los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda? “Es una decisión del técnico… hay que mantenerse y mejorar cada vez más”, señaló con un tono que denota una clara discrepancia con el proceso actual. Para el iquiqueño, su exclusión es un “choque de realidades”: mientras él se curte en la presión trasandina, Córdova apostó por Lawrence Vigouroux, enviando una señal de que la experiencia sudamericana hoy vale menos que la formación europea.

¿Salió tarde de Colo Colo? El factor que explica la pérdida de terreno de Cortés

Más allá del descargo del jugador, existe una lectura de fondo que sacude su posición. El expreparador de arqueros de la Roja, Roberto Navajas, entregó la clave de por qué Cortés dejó de ser intocable: “Salió seis años tarde. Lo ideal era que Brayan Cortés saliera con 26 años a otra liga… salió seis años tarde”. Esta crítica es la bandera que Córdova parece haber tomado: la idea de que Cortés perdió competitividad clave durante su larga estadía en Macul. Hoy, aunque brille en el “Bicho”, el técnico parece haberle quitado el rótulo de heredero, obligándolo a pelear desde atrás en un escenario que el portero considera injusto.

En resumen

La Señal: Cortés cuestionó públicamente la falta de criterios claros en su marginación.

Cortés cuestionó públicamente la falta de criterios claros en su marginación. El Conflicto: Existe una fractura en la comunicación entre el portero y Nicolás Córdova.

Existe una fractura en la comunicación entre el portero y Nicolás Córdova. El Escenario: El éxito de Cortés en Argentina no está siendo suficiente para el nuevo cuerpo técnico.

El éxito de Cortés en Argentina no está siendo suficiente para el nuevo cuerpo técnico. La Consecuencia: El arco de la Roja entra en una competencia abierta de cara a las Eliminatorias.

¿Es una falta de respeto marginar a Cortés cuando es titular en Argentina o tiene razón Córdova al buscar perfiles nuevos? Opina y participa en AlAireLibre.cl.