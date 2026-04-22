Las alarmas no dejan de sonar en el Estadio Monumental. La aparatosa lesión sufrida por Fernando de Paul en el último duelo ante Palestino dejó secuelas mucho más graves de lo que el cuerpo técnico esperaba inicialmente. Tras someterse a los exámenes médicos de rigor, Colo Colo confirmó el severo diagnóstico que dejará al “Tuto” fuera de las canchas por lo que resta de la primera rueda.

Este crítico escenario obliga a Fernando Ortiz a tomar una decisión urgente: enfrentar los próximos nueve partidos aguantando con los juveniles Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, o exigir la llegada de un portero de jerarquía. En medio de esta disyuntiva, el nombre de Brayan Cortés reflotó de inmediato en las redes sociales, pero fue Claudio Borghi quien se encargó de aterrizar las expectativas sobre un eventual retorno de emergencia del iquiqueño.

¿Qué lesión tiene Fernando de Paul y cuánto tiempo estará fuera?

El arquero de Colo Colo sufrió una avulsión isquiotibial proximal derecha y quedó oficialmente descartado para los próximos nueve partidos del torneo. El club ratificó la gravedad de la lesión a través de su parte médico, confirmando el peor de los escenarios en Macul.

Aunque las primeras evaluaciones habían descartado un daño estructural en la rodilla —tras la peligrosa palanca que sufrió al quedar enganchado en el césped del Monumental—, este drástico diagnóstico muscular lo mantendrá alejado de la competencia durante toda la recta final del semestre. Ante la obligación de utilizar alternativas juveniles en un momento clave de la temporada, la presión por traer un arquero de jerarquía activó de inmediato el plan de emergencia y el clamor popular por un viejo conocido de la casa.

¿Qué dijo Claudio Borghi sobre un eventual regreso de Brayan Cortés?

Para aterrizar los rumores generados por esta crisis, el ex DT albo reveló que el portero está feliz siendo titular indiscutido en Argentinos Juniors y ve muy lejana la posibilidad de que vuelva ahora a Chile.

Durante la emisión del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Gonzalo Fouillioux le consultó directamente al “Bichi” por la situación contractual y el presente del Indio al otro lado de la cordillera.

Borghi, que conoce de cerca la interna del cuadro de La Paternal, no dejó espacio a las dudas: “El pase es de Colo Colo. Está feliz, el club está muy feliz con él (…) Allá es titular, lo quieren mucho y está contento”. Al ser presionado sobre un posible retorno anticipado para salvar la emergencia de los albos, el comentarista sentenció: “Te miento si digo que hay cláusulas, eso no lo sé”, dejando entrever que el jugador no tiene intenciones de moverse de Argentina en el corto plazo.

¿Quiere volver Brayan Cortés a atajar por Colo Colo en el futuro?

Hace unas semanas, el arquero fue consultado por la opción de retornar a Macul, pero fue cauto y aseguró que su enfoque total está en el extranjero. Tras un tormentoso 2024 marcado por su truncada salida a México y su posterior paso por Peñarol bajo fuertes críticas, Cortés logró consolidarse en Argentinos Juniors (préstamo hasta diciembre de 2026). En una reciente entrevista con AS Chile, el guardameta dejó clara su postura actual: “¿Volver? Estoy enfocado en Argentinos, después ya veré qué pasará más adelante… He crecido mucho como jugador, me siento muy feliz. Siempre quise jugar en el extranjero y hoy estoy disfrutando”.